الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين استوليا على خزينتين بالإسكندرية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين لسرقتهما خزينتين، من إحدى الشركات بالإسكندرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة 2 خزينة، من إحدى الشركات بالإسكندرية، حيث تبين وجود كسر بباب الشركة من الخارج، وكذا كسر بباب مكتب الحسابات، وبسؤال مالكة الشركة قررت بسرقة خزينتين حديديتين من داخل شركتها.

وأضافت أن الخزينة الأولى كانت بداخلها مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، مشيرة إلى أن الخزينة الثانية كانت بداخلها شيكات بنكية، ودفاتر شيكات بنكية، وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان، أحدهما عامل بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مُستغلين عمل أحدهما بالشركة، وسابقة علمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينتين، وكذا مواعيد حضور وانصراف العاملين بالشركة.

وأفادا توجههما للشركة عقب انصراف العاملين بها، وكسرا باب الشركة الخارجي، وسرقة الخزينتين، ثم توجها عقب ذلك لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ولم يتمكنوا من فتح الخزينتين، وبإرشادهما أمكن ضبط الأخير وبحوزته الخزينتين، والأداة المُستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية خزينتين الإسكندرية سرقة خزينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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