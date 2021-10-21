تفعيل «التابلت» لطلاب الصف الأول الجامعى خلال 10 أيام

أعلنت شركة الدعم الفني المسئولة عن أجهزة تابلت الثانوية العامة، عن أنه سيتم فتح جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الجامعي هذا العام خلال 10 أيام.

طريقة إعادة فتح جهاز التابلت

وأوضحت الشركة، أن فتح جهاز التابلت سيكون بنظام إعادة ضبط المصنع دون تنزيل سوفت وير جديد.

تنبيه هام بشأن المصروفات الدراسية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أصدرت كتابًا دوريًا، أوضحت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات "المصروفات"، ويقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.