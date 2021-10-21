الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفعيل «التابلت» لطلاب الصف الأول الجامعى خلال 10 أيام

التابلت
التابلت

أعلنت شركة الدعم الفني المسئولة عن أجهزة تابلت الثانوية العامة، عن أنه سيتم فتح جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الجامعي هذا العام خلال 10 أيام.

طريقة إعادة فتح جهاز التابلت

وأوضحت الشركة، أن فتح جهاز التابلت سيكون بنظام إعادة ضبط المصنع دون تنزيل سوفت وير جديد.

تنبيه هام بشأن المصروفات الدراسية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أصدرت كتابًا دوريًا، أوضحت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات "المصروفات"، ويقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الثانوية العام الدراسي خدمات طريق مصر عدادات وزاري نظم المعلومات معلومات فتح نظام المصروفات المدرسية الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم أخصائي اعادة الكتب طريقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أودى بحياة 19 شخصًا.. مهندس فنى يفحص سيارتى حادث الدائرى الأوسطى لبيان سبب الحادث

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية