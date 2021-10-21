مصر والأردن تحصدان المراكز الأولى في نهائيات تحدي العرب للذكاء الاصطناعي

- الإمارات حصدت الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم لأفضل عرض

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية "IEEE"، اليوم، أسماء الفائزين في تحدي العرب للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء في دورته الثالثة على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من الفترة من 17-21 أكتوبر الجاري، بحضور شركاء الأعمال في التحدي من الدول الـ9 المشاركة وهم مصر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وسلطنة عمان ولبنان والمملكة العربية السعودية.

- الفائزين في أفكار مشروعات التخرج

تقسم الفرق الفائزة إلى قسمين رئيسيين هما أفكار مشروعات التخرج، وقد فاز بالجائزة التقديرية من لجنة التحكيم مشروع نبضة من مصر ، وأحتل المركز الأول مشروع "industry 4.0" من مصر الموجهة لقطاع الصناعة، وفاز بالمركز الثاني "Nofasty" من المغرب كأحد الحلول لقطاع الصناعات الغذائية، أما المركز الثالث كان من نصيب مشروع "Fire Fighting" من لبنان وهو متخصص في قطاع الأمن السيبراني .

وعلى صعيد الفائزين عن فئة الشركات الناشئة، فقد حصدت شركة بالجوار الإماراتية الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم كأفضل عرض، أما المركز الأول فقد كان من نصيب شركة "Decapolis" الأردنية والمتخصصة في حلول "supply chain"، أما المركز الثاني فقد لصالح شركة "Persevia" التونسية والتي توفر حلول ذكية لقطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والطرق، أما المركز الثالث كان لشركة "Allien dimenions" التونسية لحلول التعليم الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن التحدي أقيم بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات قسم الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب، بالإضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري من مصر، ومؤسسة النيزك الفلسطينية، ومؤسسة نوفيشن سيتي التونسية، وجامعة الأميرة نورة من المملكة العربية السعودية .