خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، تفاصيل وملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصان بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين، وذلك بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم طرف أول "مالك مقهى، عامل لدى الأول ، مقيمان بدائرة القسم" وطرف ثان "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - سائق ، مقيمان بدائرة القسم" وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر فى مقطع الفيديو المشار إليه "طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، السيارة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها" وبحوزة المتهم الرابع "سلاح أبيض "مطواة"".

بمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ".

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (عاملان بأحد المحال التجارية)، طرف ثان (ثلاثة أشخاص "يعملون بأحد الجراجات) بسبب خلافات على أولوية وقوف سيارة.. تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.