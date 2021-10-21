ارتفاع حالات الإصابات والوفيات إثر الإصابة بكورونا في العديد من دول العالم

تجاوز أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، حتى اللحظة، 242 مليون و136 ألفا و530 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و924 آلاف و44 حالة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وفيما يلي آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة في عدد من دول العالم.

ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و454 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 160 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و127 ألفا و450 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 452 ألفا و811 حالة وفاة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الهندية نجاحها في توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن هذا يعد إنجازا هاما لحملة التطعيم في البلاد.

وصرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن هذا الإنجاز يعد احتفاء بالعلم الهندي والمؤسسية وروح الإنجاز مشيرا إلى أن بلاده سطرت تاريخا، وذلك حسبما أوردت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

ووفق إحصاءات الحكومة، فقد حصل حوالي ثلاثة أرباع البالغين في البلاد على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، فيما تم تلقيح حوالي ثلاثين بالمئة من المواطنين بشكل كامل. وتطمح الحكومة للانتهاء من تلقيح كافة البالغين خلال العام الجاري.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 16 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و266 ألفا و826 أشخاص، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و328 وفاة، وفق ما أوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية.

وأعلنت السلطات الصحية في كازاخستان عن تسجيل 1844 حالة اصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 923 ألفا و60 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 1984 حالة شفاء تام من الفيروس، مما يرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 866 ألفا و242 حالة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة في يوم أمس أن 7 ملايين و202 ألفا و907 أشخاص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح، في حين تلقى 8 ملايين و78 ألفا و657 الجرعة الأولى منه فقط.

وبالانتقال إلى أوكرانيا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و415 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 546 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و701 ألفا و600 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و389 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، فقد أعلنت وزارة الصحة في صباح اليوم الخميس تسجيل 4522 حالة إصابة جديدة، و107 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 555 ألفا و77 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 22 ألفا و719 حالة حتى الآن.

وفي تايلاند سجلت وزارة الصحة 9 ألاف و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و821 ألفا و579 والوفيات إلى 18 ألفا و559. وسجلت البلاد تعافي 10 آلاف و75 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين مليون و699 الفا و934.

أما عن كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 347 ألفا و529 حالة. وسجلت البلاد 11 وفاm جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2709 وفيات حتى الآن، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 4411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 680 ألفا و182 حالة إصابة كما سجلت 29 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 الاف و 617 حالة وفاة.

وسجلت أستراليا 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 151 ألفا و943 حالة فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 1590 حالة وفاة.

وفي ألمانيا وسجلت وزارة الصحة 16 ألفا و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و417 ألفا و708 والوفيات إلى 94 ألفا و875 وفاة. وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض على مستوى البلاد 4 ملايين و182 ألفا و800.

أما عن أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 2603 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 288 ألفا و906 حالات فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و902 حالة حتى الآن.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا و260 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وأفادت وزارة الصحة بأنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و740 ألفا و111 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و237 حالة وفاة.

كما سجلت أوزبكستان 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182 ألفا و421 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1297 حالة وفاة.

أما عن المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5069 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و767 ألفا و758 إصابة، كما تم تسجيل 424 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 285 ألفا و347 حالة.

وسجلت منغوليا 1744 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 16 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 344 ألفا و736 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1607 وفيات.

وفي النمسا، تم تسجيل 3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 787 ألفا و644 إصابة بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليصل تراكمي الوفيات إلى 11 ألف و220 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات في بولندا اليوم الخميس تسجيل 5592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى 46 حالة وفاة جديدة.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أنه يوجد أكثر من أربعة آلاف مريض في المستشفيات فيما يوجد أكثر من 157 ألف آخرين في العزل المنزلي.

وكان وزير الصحة آدم زيلنسكي حذر أمس الأربعاء من تضاعف أعداد الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فارقة لمواجهة "الانفجار في أعداد الحالات".

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونين و956 ألف حالة فيما تخطى إجمالي الوفيات 76 ألف حالة وفاة.

فيما أعلنت التشيك تسجيل 3 آلاف و276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو براغ أن أعداد الوفيات المتأثرة بإصابتها بالفيروس على مدار الأيام السبعة الماضية 58 حالة، ما يمثل ضعف أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في شهر أغسطس بأكمله.

يذكر أنه تم تطعيم أكثر من 6 ملايين تشيكي بشكل كامل ضد الإصابة بفيروس كورونا. كما تم توزيع 20 ألفا و600 جرعة لقاح أمس الأربعاء فقط.