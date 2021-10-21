تأثير تلقي لقاح كورونا مع أخذ مضاد حيوي.. إليك التفاصيل

يتساءل المواطنين عن إمكانية أخذ مضاد حيوي بعد تلقي لقاح كورونا، وهو ما أجابت عنه اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، مشددة على عدم أخذ اللقاح حال إصابة الشخص بأعراض كالرشح، والسخونية أو سيلان الأنف، ويجب تأجيل الجرعة حال التسجيل واستلام الرسالة.

وحول وجود خطورة من الحصول على لقاح كورونا مع مضاد حيوي، قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من يأخذ مضادا حيويا يجب عليه تأجيل موعد اللقاح.

وأكدت اللجنة أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر، وعلى المواطنين سرعة حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى، ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشددة على أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات كلما قلت نسبة الوفيات، لافتة إلى أن إصابات الفيروس ستكون بسيطة ومتوسطة.

هل يجوز أخذ مضاد حيوي بعد لقاح كورونا؟

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك الكثير من المعلومات المضللة حول اللقاحات عبر الإنترنت، لذلك من الضروري الحصول على معلومات من مصادر جديرة بالثقة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وإذا كان لدى أي شخص أسئلة حول تلقي لقاح كوفيد-19، فيجب التحدث إلى الطبيبك، وإذا كنت مريضاً حالياً أو تعاني من أعراض كوفيد-19 (يمكنك تلقي اللقاح بعد تعافيك وموافقة طبيبك).

وشددت أنه عليك التحدث إلى طبيبك، إذا كنت قد عانيت من قبل من أي رد فعل تحسسي شديد على أي لقاح أو كانت لديك أسئلة حول الأدوية التي تتناولها حالياً، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل موعد اللقاح وعليك الاعتناء بنفسك والنوم جيداً قبل موعد اللقاح واشرب الماء لتكون بأفضل حال يومها.