النائب البابوي لإيبارشية سيدني يعلن أسماء لجنة الأوصياء الجديدة

أعلنت إيبارشية سيدنى وتوابعها بأستراليا، برئاسة الأنبا أنجيلوس مطران لندن ، النائب البابوى لايبارشية سيدني عن اختيار لجنة أوصياء جديدة وذلك طبقاً للقرار البابوى رقم 17 لعام 2021، الخاص بتعديل مادة الدستور من الواصي الوحيد الى لجنة أوصياء.

تشكيل اللجنة

وتضم اللجنة كل من الأنبا أنجيلوس النائب البابوى للإيبارشية، الأنبا دانييل أسقف سيدني، القمص ماثيو عطية وكيل الإيبارشية، القس جابرييل يسى، السادة هاني أسعد، جون تواضروس، رائف موسى، مارك جرجس، مارك كيرلس، السيدات ديبى أرمانيوس ، هايدى كوزمان .

وقد اعتذر الأنبا دانييل عن عضويته بالمجلس، وفقاً لخطابه بتاريخ 21 أكتوبر، نظراً لبدء التحقيق فى أنشطة قانون ائتمان ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية ، قراراً باباوياً فى وقت سابق العام الجاري، حمل رقم 13 لعام 2021، بتعيين الأنبا أنجيلوس مطران لندن ، نائبًا بابويًا على إيبارشية سيدني وتوابعها باستراليا ، خلفاً للأنبا تادرس مطران بورسعيد.

أزمة الأنبا دانييل

وتعود أزمة الأنبا دانييل حينما عُرضت المخالفات المالية والإدارية والروحية على البابا شنودة الثالث، وعلى إثرها اتخذ قرارًا باستدعائه للقاهرة وخضوعه للتأديب بقرار بابوى فى ديسمبر 2008، تمهيدًا لقرار المجمع المقدس عام 2009، وبالفعل قضى قرابة 4 سنوات مستبعدًا من الخدمة.

وفي أغسطس 2012، بعد رحيل البابا شنودة بـ 6 أشهر، طلب الأنبا دانييل العودة إلى سيدن، فقام الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، آنذاك، بتشكيل لجنة لبحث عودة الأسقف مجددًا للخدمة، وبعد مباحثات مع عدد من أراخنة أستراليا، طرح الأنبا باخوميوس مطالب الأراخنة في سيمنار المجمع المقدس لتصويت الأساقفة عليه، وانتهى المجمع بعودته إلى إيبارشيته.

وتجددت أزمة الأنبا دانييل أسقف سيدني، في عام 2019 بسبب سوء إدارته الروحية والإدارية والمالية للإيبارشية وبيعه بعض ممتلكات الإيبارشية.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا في 2020 بتكليف وفد بابوي من الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف نقادة ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، بالسفر إلى سيدني وعقد اجتماعات مع أراخنة وشعب ولجان الإيبارشية وتقديم تقرير مفصل له.

عقب اطلاع البابا على تقرير الوفد، أصدر قداسته قرارًا بابويًا في مطلع الشهر يناير لعام 2020 للأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بالإشراف الكامل على إيبارشية سيدني بأستراليا.