22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول في أثناء الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.
ووفقا لبيان للهيئة صادر اليوم، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة .
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .