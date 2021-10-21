تفاصيل اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021

ترصد "الدستور" تفاصيل اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد أن شهد إعلان وظائف هيئة المحطات النووية إقبالا كبيرا بين الشباب وتقدم لها أكثر من 30 ألف شخص لشغل الوظائف المطلوبة في الهيئة.

اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين ومنذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بدأت الاختبارات، والتي تشمل عملية اختيار المهندسين المرشحين للعمل بمحطة الضبعة النووية عدة مقابلات واختبارات متنوعة كالتالي:

أنواع اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أولا: اختبارات فنية (مميكنة): في التخصص المطلوب: للتحقق من قدر المعرفة لدى المرشحين.

ثانيا: اختبارات لغة انجليزية للتحقق من أن المرشحين يتمتعون بمستوى عال في اللغة الإنجليزية.

ثالثا:اختبارات نفسية وسلوكية للتحقق من مدى لياقة المرشحين نفسياً وتحديد كفاءاتهم السلوكية والتي تتفق مع الوظيفة المرشح لها.

رابعا: اختبارات طبية للتحقق من مدى لياقة المرشحين صحياً لشغل الوظيفة، فضلا عن المقابلة الشخصية وفي فترة الاختبار يخضع المرشحين أيضا لبرنامج تدريبي تأهيلي لعملية تقييم دقيقة لكافة الجوانب الفنية والسلوكية والاختبارات تتم بنظام المنافسة والتصفية والبقاء للأفضل والنجاح في الاختبار الأول شرط للدخول في الاختبار التالي والناجح يتم اخباره بتوقيت ومكان الاختبار.

- التخصصات المطلوبة للوظائف بالهيئة

وحددت هيئة المحطات النووية مجموعة من التخصصات المطلوبة وهي:

خريجو كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة. أخصائي خريج كليات علوم. عاملون في مجال المحاماة لوظائف الشؤون القانونية. خريجو كليات تجارة لوظيفة محاسبين. وظائف في التنمية الإدارية عبارة عن باحث قانوني وأخصائي أمن وأخصائي شؤون إدارية وأخصائي علاقات عامة ومترجم. خريجي المؤهلات المتوسطة لمجموعة من الوظائف المكتبية ومندوبين أمن. مطلوب لوظائف الفنية فني مساحة وفني سلامة صحة وممرض وسكرتارية وسائقين وعمال.

وكانت الهيئة أعلنت بدء عقد الاختبارات الفنية يوم الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وسوف يتم إرسال رسائل نصية بموعد الاختبار للمستوفيين للاشتراطات الوظيفية طبقا للاعلان رقم 2 لسنة 2021.

ونوهت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أن اللجان المختصة بأعمال الفرز والمراجعة لإعلان الوظائف رقم (2) لعام 2021 أشرفت على إنهاء أعمالها وسيتم الإعلان قريبا عن المواعيد المحددة لبدء الاختبارات المقررة للمتقدمين المستوفين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني مع التأكيد على أن كل ما يخص الاعلان رقم (2) لعام 2021 سيتم الإعلان عنهما بالموقع الإلكتروني فقط وترجو الهيئة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المفبركة أو المغلوطة التي تتردد على المواقع الالكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي.ِ