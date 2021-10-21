الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

ترصد "الدستور" تفاصيل اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد أن شهد إعلان وظائف هيئة المحطات النووية إقبالا كبيرا بين الشباب وتقدم لها  أكثر من 30 ألف شخص لشغل الوظائف المطلوبة في الهيئة.

اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين ومنذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بدأت الاختبارات، والتي تشمل عملية اختيار المهندسين المرشحين للعمل بمحطة الضبعة النووية عدة مقابلات واختبارات متنوعة كالتالي:

أنواع اختبارات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أولا: اختبارات فنية (مميكنة): في التخصص المطلوب: للتحقق من قدر المعرفة لدى المرشحين.

ثانيا: اختبارات لغة انجليزية للتحقق من أن المرشحين يتمتعون بمستوى عال في اللغة الإنجليزية.

ثالثا:اختبارات نفسية وسلوكية للتحقق من مدى لياقة المرشحين نفسياً وتحديد كفاءاتهم السلوكية والتي تتفق مع الوظيفة المرشح لها.

رابعا: اختبارات طبية للتحقق من مدى لياقة المرشحين صحياً لشغل الوظيفة، فضلا عن المقابلة الشخصية وفي فترة الاختبار يخضع المرشحين أيضا لبرنامج تدريبي تأهيلي لعملية تقييم دقيقة لكافة الجوانب الفنية والسلوكية والاختبارات تتم بنظام المنافسة والتصفية والبقاء للأفضل والنجاح في الاختبار الأول شرط للدخول في الاختبار التالي والناجح يتم اخباره بتوقيت ومكان الاختبار.

- التخصصات المطلوبة للوظائف بالهيئة

وحددت هيئة المحطات النووية مجموعة من التخصصات المطلوبة وهي:

  1. خريجو كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة.
  2. أخصائي خريج كليات علوم.
  3. عاملون في مجال المحاماة لوظائف الشؤون القانونية.
  4. خريجو كليات تجارة لوظيفة محاسبين.
  5. وظائف في التنمية الإدارية عبارة عن باحث قانوني وأخصائي أمن وأخصائي شؤون إدارية وأخصائي علاقات عامة ومترجم.
  6. خريجي المؤهلات المتوسطة لمجموعة من الوظائف المكتبية ومندوبين أمن.
  7. مطلوب لوظائف الفنية فني مساحة وفني سلامة صحة وممرض وسكرتارية وسائقين وعمال.

وكانت الهيئة أعلنت بدء عقد الاختبارات الفنية يوم الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وسوف يتم إرسال رسائل نصية بموعد الاختبار للمستوفيين للاشتراطات الوظيفية طبقا للاعلان رقم 2 لسنة 2021.

ونوهت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أن اللجان المختصة بأعمال الفرز والمراجعة لإعلان الوظائف رقم (2) لعام 2021 أشرفت على إنهاء أعمالها وسيتم الإعلان قريبا عن المواعيد المحددة لبدء الاختبارات المقررة للمتقدمين المستوفين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني مع التأكيد على أن كل ما يخص الاعلان  رقم (2) لعام 2021 سيتم الإعلان عنهما بالموقع الإلكتروني فقط  وترجو الهيئة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المفبركة أو المغلوطة التي تتردد على المواقع الالكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي.ِ

وظائف هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية اختيار المهندسين محطة الضبعة النووية المحطات النووية اختبارات هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

خطوات وطريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول

بعد تكرار الزلازل.. «البحوث الفلكية» يطمئن المصريين: «إحنا بعيد عن أى خطر»

شكرى يلتقى «المنفى».. ويؤكد دعم مصر إجراء انتخابات ليبيا فى موعدها

الموت يُغيّب المفكر المصرى الدكتور حسن حنفى عن 86 عامًا

سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن وإصابة شخصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية