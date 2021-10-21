الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عالمة فلك: 4 أبراج تعشق الاكتئاب يطلق عليها «دراما كوين»

الاكتئاب
الاكتئاب

نقابل في حياتنا أشخاص  أصحاب مشاعرمرهفة، يتأثرون بأقل الأشياء، يدخلون في نوية من الحزن والاكتئاب، تجلعهم ينعزلون عن الحياة، دائما يطلق عليهم أصحاب “دراما كوين”، وترصد “الدستور” بحسب متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك جولي أبرز الأبراج المكتئبة.

الحوت

يأتي مولود الحوت علي رأس أبراج الدراما كوين، لديه إفراط في إحساسه، من أكثر الأشخاص الذين يشعرون بالأكتئاب علي مدارالسنة، دائم الحزن ويهرب إلي السفر أو  العزلة بغرفته.

العقرب 

يتميز مواليد العقرب بالغموض والحساسية من الأشياء، مما يجعله من أكثر أبراج دراما كوين ، يهرب من كل مشكلة بالإغلاق علي نفسة وعدم التحدث للغير مما يجعله في حالة اكتئاب دائمة، بالإضافة إلي شعوره بالوحدة.

السرطان 

يميل مواليد السرطان إلي الاكتئاب بطبعه، يلجأ للهروب من الواقع، من خلال البكاء وسماع الأغاني الحزينة ودائما يشعر أنه ضحية، بسبب أنه دائما ما يجعل الموضوعات تأخذ حيز الاكتئاب.

الميزان 

يعتبر  فينوس الكوكب المسيطرعلي مواليد الميزان، يتميز بالحب والجمال، يحب دائما التمتع بكل متع الحياة سواء الأكل والملبس والفسح، ودائما يفضل أن يكون لديه أموال حتي يقضي أجمل الأوقات، لكن عندما يكون لديه مشاعر سلبية أو يصطدم في أحد ينعزل علي الفور ويشعر بنوع من الاكتئاب لأن الكوكب الذي ينتمي له هو الذي يحركه، وهو عبارة عن كتلة من المشاعر التي تتحرك علي  الأرض .

نقابل في حياتنا أشخاص يطلق يتأثرون بأقل الأشياء دومة الحزن والأكتئاب ينعزل عن العام يقضي وقت حزنة وحيدنا منعزل دراما كوين” جولي علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أودى بحياة 19 شخصًا.. مهندس فنى يفحص سيارتى حادث الدائرى الأوسطى لبيان سبب الحادث

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية