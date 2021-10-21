عالمة فلك: 4 أبراج تعشق الاكتئاب يطلق عليها «دراما كوين»

نقابل في حياتنا أشخاص أصحاب مشاعرمرهفة، يتأثرون بأقل الأشياء، يدخلون في نوية من الحزن والاكتئاب، تجلعهم ينعزلون عن الحياة، دائما يطلق عليهم أصحاب “دراما كوين”، وترصد “الدستور” بحسب متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك جولي أبرز الأبراج المكتئبة.

الحوت

يأتي مولود الحوت علي رأس أبراج الدراما كوين، لديه إفراط في إحساسه، من أكثر الأشخاص الذين يشعرون بالأكتئاب علي مدارالسنة، دائم الحزن ويهرب إلي السفر أو العزلة بغرفته.

العقرب

يتميز مواليد العقرب بالغموض والحساسية من الأشياء، مما يجعله من أكثر أبراج دراما كوين ، يهرب من كل مشكلة بالإغلاق علي نفسة وعدم التحدث للغير مما يجعله في حالة اكتئاب دائمة، بالإضافة إلي شعوره بالوحدة.

السرطان

يميل مواليد السرطان إلي الاكتئاب بطبعه، يلجأ للهروب من الواقع، من خلال البكاء وسماع الأغاني الحزينة ودائما يشعر أنه ضحية، بسبب أنه دائما ما يجعل الموضوعات تأخذ حيز الاكتئاب.

الميزان

يعتبر فينوس الكوكب المسيطرعلي مواليد الميزان، يتميز بالحب والجمال، يحب دائما التمتع بكل متع الحياة سواء الأكل والملبس والفسح، ودائما يفضل أن يكون لديه أموال حتي يقضي أجمل الأوقات، لكن عندما يكون لديه مشاعر سلبية أو يصطدم في أحد ينعزل علي الفور ويشعر بنوع من الاكتئاب لأن الكوكب الذي ينتمي له هو الذي يحركه، وهو عبارة عن كتلة من المشاعر التي تتحرك علي الأرض .