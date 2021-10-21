«التضخم» يرفع أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ دعمت مخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنًا، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حصرت مكاسبه في نطاق ضيق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.01 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1786.70 دولار.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثِنك ماركتس "ارتفاع العوائد سلبي على نحو جلي بالنسبة للذهب ولكن في نفس الوقت هناك ضغوط تضخمية متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط الخام، مما رفع في المقابل الطلب على الذهب".

وبلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء إن البنك المركزي ينبغي أن يبدأ خفض إجراءاته التحفيزية لكن من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة.



ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم لكن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة يدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في الوقت نفسه كان مؤشر الدولار مستقرا بعدما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مما دعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1048.26 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2062.93 دولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، حيث فاق ضعف الدولار الضغط الناجم عن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش، وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1776.20 دولار.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، اليوم، من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.