الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الباكستاني يصل كابول في زيارة رسمية

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وذكرت صحيفة إكسربيس تريبيون الباكستانية، اليوم الخميس أن وزير الخارجية سيجري محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي وسيلتقي قيادة الحكومة المؤقتة في كابول، ومن المقرر أن يلتقي شخصيات أفغانية أخرى كذلك.

وتشمل المحادثات بين الجانبين مجموعة متنوعة من العلاقات الثنائية وتركز على سبل تعميق التعاون في مختلف المجالات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، فإن قريشي سيستغل الفرصة ويطرح وجهات نظر باكستان حول قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف البيان، أن باكستان بصفتها جارة قريبة، وقفت بشكل دائم إلى جانب أفغانستان، وأبقت على نقاط الحدود مفتوحة للتجارة وعبور المشاة بموجب بروتوكولات كوفيد.

 

الخارجية تستغرق رسمية شخصيات تعميق التعاون العاصمة الافغانية الباكستانية إكسربيس

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