الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أخاف من المسرح».. أبرز تصريحات الفنان كريم فهمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تحدث  الفنان كريم فهمي عن الوعكة الصحية التي تعرض لها وعن شقيقه، وذلك خلال استضافته في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وترصد "الدستور" أبرز التصريحات لكريم فهمي. 

  • شعرت ببعض التعب البسيط ولكني لم أتوقع إصابتي بجلطة.
  • تفاجئت بإصابتي بجلطتين في الرئة وشعرت بخضة عندما أخبروني بضرورة دخولي العناية المركزة.
  • تقدمت لخطبة فتاة عندما كنت في الـ17 من عمري وكنا أصدقاء وقررت فجأة التقدم لخطبتها، وذهبت بمفردي ولكنها رفضتني.
  • مخرج مسلسل "أمر واقع" أصر أن أقوم بعمل المشهد بنفسي وتعرضت لحادث مرعب، حيث انقسم الموتوسيكل نصفين وأصبت بجروح وكدمات.
  • تعرف على زوجته من صديقته التي كان ذاهب ليراها وتعرف على زوجته في إحدى السفريات وتزوجها بعدها بعام.
  • يقوم  بتأليف أعماله فى الليل وليس النهار، ولا يمكن أن يشاهد المسلسلات ولا الأفلام إلا في الليل.
  • لا أعمل في المسرح لأني أحتاج جرأة: "أنا حاسس إن الموضوع مرعب وعايز جراءة، زي حمدي الميرغني كدة ممكن يتصرف لو حصل حاجة، انا مستحيل اعمل كدة".
  • كنت أذهب لمشاهدة المسرحيات وأنا صغير، وحضرت كل مسرحيات الفنانين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي، وذهبت أيضًا مسرحية شارع محمد علي أنا والعائلة ومعنا شقيقي الفنان أحمد فهمى.

 

الجدير بالذكر أنه يعد الظهور الإعلامي الأول لكريم فهمي  مع الفنان أمير كرارة ببرنامجه الشهير «سهرانين» الذي يذاع على فضائية “ON”، وذلك بعدما أفجع الجمهور والوسط الفني بنبأ مرضه المفاجئ.

كريم فهمي سهرانين أمير كرارة برنامج سهرانين حمدي المرغني الموتوسيكل الفنان امير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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