وزير الزراعة يبحث مع «الإيفاد» ترتيبات زيارة وفد الصندوق لمصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومحمد الغزالي، مدير مكتب الايفاد بالقاهرة، لبحث الترتيبات النهائية لزيارة وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشاد القصير بالدور التنموي الذي يلعبه "الإيفاد" خاصة في المناطق النائية وأراضي الاستصلاح الجديدة داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يقوم وفد المجلس التنفيذي للصندوق بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات الممولة من الصندوق والتي يبلغ عددها الآن ثلاثة مشروعات في عدد من محافظات منها سبع محافظات بالصعيد والوجه البحرى أهمها كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وأسوان والاسكندريه ومناطق الاستصلاح الجديدة والنوباربة وغيرها، كما سيطلع الوفد على قصص النجاح بهذه المشروعات وسيشاهد اهم الأنشطة المنفذه بها وذلك على مدار عدة أيام، وعلى صعيد آخر وفى ضوء تهتمام الدولة المصرية بمشروعات تحديث الري الحقلي بحث القصير مع صالح امكانية تمويل مشروعات تحديث الري خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشتل من القصب لتوفير ٤٠ مليون شتلة لاسخدامها في زراعة القصب بطريقة الشتل لما لها من تأثير كبير في توفير مياه الرى المستخدمه بالطرق التقليدية، فضلا عن زيادة معدلات إنتاجية الفدان من القصب.

وكان قد كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الذي حقق المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحصل القرش على جائزة التميز الحكومي فئة الإدارة العليا.

رئيس مجلس الوزراء كرم أيضا الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية الذي حصل على جائزة القيادات المتميزة الحكومية (فئة رئيس إدارة مركزية) المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

