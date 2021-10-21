الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجع أبو كريم بأسيوط تتشح بالسواد وتترقب وصول جثماني حادث «الأوسطي»

نجع أبو كريم بأسيوط
نجع أبو كريم بأسيوط تتشح بالسواد

حالة من الحزن والأسى خيمت علي أهالي قرية نجع أبو كريم في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص أدي إلي مصرع 19 شخصًا والذي كان يقل عمال من محافظة الإسكندرية إلى محافظات الصعيد لقضاء إجازة مولد النبوي الشريف.

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واتشح جميع أهالي قرية نجع أبوكريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط  بالسواد وتعالت صرخات النساء وصيحات الرجال وبكاء الأطفال عقب وصول خبر وفاة 7 أشخاص من أبناء القرية أثناء عودتهم من الإسكندرية إلي أسيوط من بينهم سائق الميكروباص ونجل عمه.

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ونعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا، بينهم 4 من أسرة واحدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

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وتقدم محافظ المنيا بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

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مدينة ديرمواس محافظة المنيا قرية نجع أبو كريم مركز ديروط بمحافظة أسيوط قضاء إجازة مولد النبوي الشريف طريق الدائري الأوسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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