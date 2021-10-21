الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجلاء المنقوش: انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي في طرابلس بداية لبناء دولة القانون

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

 قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس: “نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع المجتمع الدولي، وانعقاد المؤتمر في طرابلس امتداد لجهود مؤتمري برلين”.

وأضافت: “رمزية هذا الاجتماع مهمة وتاريخية بالنسبة لليبيين، وانعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة القانون والاستقرار في ليبيا”.

وتابعت: “الاستقرار في ليبيا يمر عبر سيادتها على كل أراضيها”، مؤكدة أن الاستقرار في ليبيا يمر عبر سيادتها على كل أراضيها وعدم التدخل في شؤونها، وندعو لتقبل نتائج الانتخابات الليبية من كل أطياف الشعب.

وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، اليوم الخميس: "ندعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها".

وأضاف: طرابلس استعادت عافيتها ورمزيتها عاصمة لكل الليبيين”، مشيرًا إلى أن “جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في وقف الحرب، ولا نغفل هواجس المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا”.

وينعقد اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا اليوم بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية، تلبية لنداء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش.

ليبيا نجلاء المنقوش مؤتمر ليبيا الدبيبية مصر

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