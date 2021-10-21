الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار في الموسكي

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الموسكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، بلاغًا بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة قسم الشرطة ومصرعه، وبالانتقال تبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى «م م ع» في العقد الرابع من عمره.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفي وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب انهيار حفرة التنقيب الاثار الموسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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