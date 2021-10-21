لماذا قالت أم كلثوم ليوسف شاهين: «أنت مجنون»؟

يروى يوسف شاهين فى لقاء قديم له حكايته مع أم كلثوم، فيقول:" فجأة وجد البلد مقلوبة عليه وكل ماحد يشوفه يقوله فيه مسؤل كبير عايزك، وطارده المسؤل فى بالاتصال به فى كل الاماكن الذي اعتاد شاهين الذهاب اليها، حتى اترعب شاهين وظن ان هناك موضوع خطير ينتظره او مصيبة قد فعلها دون أن يدري، ولكن ما أن تواصل مع ذلك المسؤل الكبير، حتى اخبره بحسم : الست عيزاك، فيوسف شاهين رد باستغراب عايزانى انا ؟ عيزانى ف ايه ؟ واخبره المسؤل ان عليه الذهاب اليها بنفسه ليعرف.

ويكمل: ذهبت جري لفيلم أم كلثوم، وفتحو لي الصالون وانتظرتها أكثر من عشرون دقيقة، شربت فيهم أكثر من ثلاثة اكواب من القهوة، الا ان ظهرت اخيرا وكانت تلك المقابلة الاولى بيننا، واول ما رأتني سألتنى " اجبلك قهوة" فرد عليها " انا غرقت قهوة ..قوليلى ايه الموضوع انا بدأت اتوغوغش" فاخبرته بانها اختارته لكي يخرج لها اغنيتها الجديدة، وهنا ظهرت على ملامح جاهين السعادة والاندهاش واخبرها أنه شرف كبير جدا له أن يخرج للست أم كلثوم اغنية، وطلب منها أن تقرأ عليه كلمات الاغنية وبدأت ام كلثوم تقرأ له كلمات اغنية طوف وشوف، وفجأة تبدلت ملامح شاهين اتبدلت، وسالته ام كلثوم " مالك شكلك عجيب كده ليه " فأخبرها بحدة " هو انتى عيزانى اعمل ايه؟ سيادتك هتقولى طوف على الشجر هجيب صورة الشجر شوف المصانع هجيب صور المصانع ما تجيبي اى حمار يعملها جيبانى انا ليه؟ "

وتابع:«اندهشت جدا الست من ردة فعله وقالته: " ده أنت مجنون.. عندهم حق انت باين عليك مرووش خمسة " فاخبرها والحدة تزيد " مجنون كتير..دي أغنية مفيهاش أي خيال هخرج فيها ايه" ولم يحدث التعاون بين أم كلثوم ويوسف شاهين للأسف الذي كان ممكن أن ينتج عن عمل عظيم".