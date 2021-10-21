الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدريب ليلي مشترك بين القوات الجوية اللبنانية والفرقاطة الألمانية

القوات الجوية اللبنانية
القوات الجوية اللبنانية

أجرت القوات الجوية اللبنانية، تدريبًا ليليًا مشتركًا مع الفرقاطة الألمانية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأشار الجيش اللبناني، إلى أن التدريب تخلله عمليات هبوط لطوافات البوما على متن الفرقاطة، وذلك في إطار تعزيز قدراتها على تنفيذ مهمات البحث والإنقاذ داخل المياه الإقليمية اللبنانية.
وتتولى قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني، كما تعمل على دعم الجيش اللبناني.

الجوية اللبنانية المتحدة المؤقتة قدراتها التدريب الحدود المياه الجنوب اللبناني لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

«الترند» كلمة السر.. «المحلل الشرعي» يُكذب نفسه: لم أتزوج 33 مرة (فيديو)

زلزال جديد يضرب مصر بقوة 3.9 درجة

وزيرة الصحة تستقبل مدير «سينوفاك» لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية