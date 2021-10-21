تدريب ليلي مشترك بين القوات الجوية اللبنانية والفرقاطة الألمانية

أجرت القوات الجوية اللبنانية، تدريبًا ليليًا مشتركًا مع الفرقاطة الألمانية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأشار الجيش اللبناني، إلى أن التدريب تخلله عمليات هبوط لطوافات البوما على متن الفرقاطة، وذلك في إطار تعزيز قدراتها على تنفيذ مهمات البحث والإنقاذ داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وتتولى قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني، كما تعمل على دعم الجيش اللبناني.