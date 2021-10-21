الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستحضرة عظمة الماضى وفخر بالحاضر.. القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ54

القوات البحرية تحتفل
القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ54

احتفلت القوات البحرية بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي أظهرت مدى الكفاءة التى يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية. 

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وأكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية فى عيدها الرابع والخمسين تستحضر عظمة الماضى، وتفتخر بما يتحقق فى الحاضر من  تطور التسليح والتدريب والعنصر البشرى المحترف القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التى تتناسب مع مطالب القوات البحرية الحالية.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد على متن حاملة المروحيات جمال عبدالناصر من طراز "ميسترال".

وهنأ الفريق أحمد خالد رجال القوات البحرية بعيدهم الرابع والخمسين والذى يوافق الحادى والعشرين من شهر أكتوبر 1967، ذكرى إغراق المدمرة "إيلات" أكبر وحدة بحرية للعدو آنذاك، والذى يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية.

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كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل فى المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن فى المنطقة من تحديات كبيرة فى مجال الأمن البحرى.

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وأشار إلى أن توجه القوات البحرية هو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان عملية نقل تكنولوجيا التصنيع المحلى بأيدى وسواعد وعقول مصرية طبقًا لتخطيط دقيق يراعى عوامل الجودة مع التنفيذ فى زمن قياسى، فضلاً عن تزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات، كما تم الانتهاء من تشييد وتطوير (5) قواعد بحرية حديثة بمسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

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ووجه قائد القوات البحرية رسالة طمأنينة بأننا نمتلك قوة بحرية متطورة تمكنا من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية، وتعطى لأمتنا المصرية صوتًا مسموعًا وعلمًا خفاقًا، قادرة ومستعدة دائمًا لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة بكل كفاءة وحرفية واقتدار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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