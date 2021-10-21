الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان jump like a pharaoh نهاية أكتوبر

مهرجان jump like
مهرجان jump like a pharaoh

أعلنت إدارة مهرجان jump like a pharaoh عن انطلاق دورته الرابعة تحت شعار (رسالة سلام من مصر إلى العالم) برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للقفز بالمظلات و الرياضات الجوية. 

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مهرجان jump like a pharaoh

يقام المهرجان بدعم وزارات الداخلية، السياحة والآثار، الدفاع التي تقدم دعما غير مسبوق منذ بداية دوراته، إذ توفر طائرتين لإتمام ما يزيد عن ألف قفزة جوية ينفذها قرابة مائتي  قافز من كل أنحاء العالم، أبرزهم المبدع السعودي عمر الحجيلان الذي يأتي للمرة الرابعة ليقفز في مصر، وبطلي العالم جريج وكارين من فريق اير واكس الذي يأتي للمرة الثالثة،  إضافة للمغامر الأمريكي كابي سان الذي  يأتي لمصر محاولاً تحطيم الرقم  القياسي، فريد فوجين الذي سيؤدي استعراضات جوية حصرية يبارك بها أعمال التجديد في منطقة أهرامات الجيزة. 

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مهرجان jump like a pharaoh

يهبط الجميع على "سفح هرم خفرع" بعد استعراضات جوية تلتقطها الكاميرات في الفترة من ٣١ أكتوبر وحتى ٨ نوفمبر، وتتم القفزات في الأيام من ٨:١ بدءا من  الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ثم يتفرغ باقي المشاركين لجولات سياحية في كافة معالم مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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