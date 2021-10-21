روسيا ترصد انتشار سلالة «إيه واى فور بوينت تو» الجديدة من كورونا فى أراضيها

أكد كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسلالة "إيه واي 4.2" الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.

ووفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أكد كميل خفيزوف، اليوم الخميس، أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات من السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "إيه واي فور بوينت تو" في بلاده.

وأشار إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانتشار هذه السلالة الجديدة في روسيا وفي العالم ككل، على نطاق واسع، لافتا إلى أن وتيرة هذه السلالة آخذة في الازدياد، ولكنه استبعد أن تكون هذه السلالة سببا في تواصل واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدان حول العالم.

وأوضح كميل خفيزوف، أن لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في بلاده فعالة ضد سلالة "إيه واي فور بوينت تو" الجديدة.

يذكر أن السلطات الصحية الروسية قد سجلت، أمس الأربعاء، 34 ألفا و73 إصابة جديدة في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و94 ألفا و825 حالة، في وقت تم تسجيل 1028 وفاة.

وفي السياق نفسه، وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فرض عطلة رسمية تمتد من يوم الثلاثين من الشهر الجاري، وحتى السابع من شهر نوفمبر المقبل، مدفوعة الأجر، في ظل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.