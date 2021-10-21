الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وسيناء، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق، مع الشعور بالبرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك ظهورًا للسحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار الخميس والجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل نسبة الرطوبة، في القاهرة إلى 75 للعظمى، و25 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

الوجه البحري ارصاد سحب الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار الأرصاد الجوية

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