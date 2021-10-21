الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة السويس يكرم الطلاب الفائزين في المسابقات الرياضية خلال احتفالات أكتوبر

حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس

شاركت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، في تنظيم احتفالات الجامعة بالذكري الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيد، برعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

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حفل جامعة السويس

وقال الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن انتصارات أكتوبر تعد من الأحداث الفارقة في تاريخ مصر والتي أثبتت مدى قدرة المصريين على تحدي الصعوبات، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا. 

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حفل جامعة السويس

من جهته أكد الدكتور علاء يونس، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس على أن الأسرة حريصة على المشاركة في إحياء احتفالات الجامعة بذكري الـ48 لانتصارات أكتوبر. 

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حفل جامعة السويس

وشهدت فعاليات الاحتفالية عقد صالون ثقافي بمشاركة الدكتور عبدالله حسن ودكتور وسيم السيسي والاستاذ عبده مباشر، ثم شارك كورال الجامعة بالتعاون مع القصر الثقافة بعرض أمام الحضور، حيث أحيت فرقة المطرب الفنان وائل الفشني فعاليات الاحتفال. 

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حفل جامعة السويس

وفي ختام فعاليات الحفل، كرم الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس الجامعة، الطلاب الحاصلين علي مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية التي أقامتها الجامعة في مدار الأيام الماضية.

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حفل جامعة السويس

حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
حفل جامعة السويس
السويس جامعة السويس تنظيم احتفالية ذكرى أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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