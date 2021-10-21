الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الدقيق اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

الدقيق
الدقيق

استقرت أسعار الدقيق، لدى تاجر الجملة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، نهاية الأسبوع في السوق المحلي المصري، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا بنحو 100 جنيهًا في الطن يوم الإثنين.

كما استقرت أيضًا أسعار الردة اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 50 جنيهًا، يوم الخميس الماضي.

وحافظت أسعار نوعي الدقيق "بروتين 27 وبروتين 24"، على نفس قيمتهم الشرائية، بعد ارتفاعهما يوم الإثنين بنحو 100 جنيهًا في الطن، كما ثبت سعر طن الردة ،وجاءت أسعار الردة "النخالة" في السوق المحلي المصري وفقًا لتاجر الجملة كالتالي:

سجل سعر الدقيق (بروتين/27) ثباتًا بعد ارتفاعه يوم الإثنين بمقدار 100 جنيه في الطن، بالسوق المحلي، ليسجل سعره 7,000 جنيهًا للطن ،كما ثبت أيضًا سعر طن الدقيق (بروتين/24) اليوم الخميس، ليسجل سعر الطن 6,900 جنيهًا، بارتفاع 100 جنيه في الطن مقارنةً بأسعار الأحد 17 أكتوبر.

سجلت أسعار الدقيق، اليوم الخميس، ثباتًا في السوق المحلي المصري وفقًا لسعر المستهلك، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق للمستهلك ما بين 9 : 14 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدقيق “السائب” استقرارًا يتراوح مابين 10 : 11 جنيهًا.

كما ثبت سعر دقيق الضحى ما بين 11 : 13 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر دقيق المطبخ عند 11 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر دقيق فايز السوهاجي ثباتًا عند 12 جنيهًا للكيلو.

كما استقرت أسعار الردة "قطاع خاص" اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3,550 جنيهًا للطن، وبذلك تسجل استقرارً لمدة أسبوع، بعد ارتفاعها بنحو 50 جنيهًا للطن، يوم الخميس 14 أكتوبر.

كما استقرت أيضًا أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3,400 إلى 3,500 جنيهًا للطن، ثابتةً عند نفس السعر الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.

السوق المحلي يوم الخميس أسعار الردة النخالة في السوق المحلي المصري نوعي الدقيق بروتين 27 وبروتين 24 أسعار الردة الدقيق بروتين 27 أسعار الدقيق سعر المستهلك الدقيق بروتين 24 ارتفا لسوق المحلي المصري أكتوبر 2021 سعر الدقيق بروتين 27 سعر طن الدقيق بروتين أسعار الردة اليوم تاجر الجملة السوق المحلى المصري للمستهلك صدرت اليوم الخميس النخالة قطاع خاص القطاع العام استقرار ارتفاع أسعار الدقيق لدى تاجر الجملة اليوم الخميس أسعار نوعي الدقيق بروتين 27 وبروتين 24 سعر طن الردة سعر كيلو الدقيق للمستهلك بالسوق المطبخ المستهلك دقيق سعر الطن السوهاجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تستقبل مدير «سينوفاك» لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

محطة مترو المريوطية تُغلق شارع الهرم بشكل كلي

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 21-10-2021 بالبنوك المصرية

وزير المالية بعد تثبيت «فيتش» للتصنيف: يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري

اليوم وغدًا.. وصول رحلات طيران دولية ومحلية لمرسى علم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة