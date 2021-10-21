استقرار سعر الدقيق اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

استقرت أسعار الدقيق، لدى تاجر الجملة، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، نهاية الأسبوع في السوق المحلي المصري، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا بنحو 100 جنيهًا في الطن يوم الإثنين.

كما استقرت أيضًا أسعار الردة اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 50 جنيهًا، يوم الخميس الماضي.

وحافظت أسعار نوعي الدقيق "بروتين 27 وبروتين 24"، على نفس قيمتهم الشرائية، بعد ارتفاعهما يوم الإثنين بنحو 100 جنيهًا في الطن، كما ثبت سعر طن الردة ،وجاءت أسعار الردة "النخالة" في السوق المحلي المصري وفقًا لتاجر الجملة كالتالي:

سجل سعر الدقيق (بروتين/27) ثباتًا بعد ارتفاعه يوم الإثنين بمقدار 100 جنيه في الطن، بالسوق المحلي، ليسجل سعره 7,000 جنيهًا للطن ،كما ثبت أيضًا سعر طن الدقيق (بروتين/24) اليوم الخميس، ليسجل سعر الطن 6,900 جنيهًا، بارتفاع 100 جنيه في الطن مقارنةً بأسعار الأحد 17 أكتوبر.

سجلت أسعار الدقيق، اليوم الخميس، ثباتًا في السوق المحلي المصري وفقًا لسعر المستهلك، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق للمستهلك ما بين 9 : 14 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدقيق “السائب” استقرارًا يتراوح مابين 10 : 11 جنيهًا.

كما ثبت سعر دقيق الضحى ما بين 11 : 13 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر دقيق المطبخ عند 11 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر دقيق فايز السوهاجي ثباتًا عند 12 جنيهًا للكيلو.

كما استقرت أسعار الردة "قطاع خاص" اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3,550 جنيهًا للطن، وبذلك تسجل استقرارً لمدة أسبوع، بعد ارتفاعها بنحو 50 جنيهًا للطن، يوم الخميس 14 أكتوبر.

كما استقرت أيضًا أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3,400 إلى 3,500 جنيهًا للطن، ثابتةً عند نفس السعر الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.