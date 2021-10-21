الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء المبادرة الرئاسية لعلاج كبار السن في سمالوط بالمنيا

جريدة الدستور

أعلنت مديرية الصحة، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج كبار السن بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

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وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويًا لتقديم خدمات صحية ونفسية، وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين من كبار السن هى فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان وفحوصات طبية تشمل (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، وظائف كلي، رسم قلب، أشعة موجات صوتية على البطن)، بالإضافة إلى التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي.

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من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى بالمحافظة وهي (المركز الطبي الشرقي بالمنيا، رعاية طفل ثان بالمنيا، الوحدة الصحية بدمشير، وحدة صفط الشرقية، الوحدة الصحية بطوة، المركز الطبي بسما لوط، المركز الطبي ببني مزار، المركز الطبي بمطاي، الوحدة الصحية بقلوصنا)، وجارٍ التجهيز لمرحلة ثانية.

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وأضاف أنه تم توفير القوي والكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، مع ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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كما نفذت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية بني سمرج التابعة لمركز سما لوط، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن
أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدمات صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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