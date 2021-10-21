تنظيم يوم توعية لمزارعي بنجر السكر في حوش عيسى بالبحيرة

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تحت رعاية المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة "يوم حقل" توعوي لمزارعي بنجر السكر بمركز حوش عيسى، وبإشراف وتوجيه من المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة والمهندس مهدي محمد خليل مدير عام الإرشاد الزراعي.

وتم خلال يوم الحقل توعية المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر فى المرحلة الحالية من عمر النباتات، وكذلك مناقشة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول وطرق مكافحتها ومقاومتها ، وشرح بعض السلبيات الموجودة بحقول البنجر وكيفية التعامل مع هذه السلبيات.

شارك في فعاليات اليوم الدكتور العربى سالم رمضان مدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية،المهندس إسلام عطافي محمود أخصائي المحصول بالمديرية، والمهندس خالد السقا رئيس قسم الإرشاد بمركز حوش عيسى، والمهندسة شيرين حمد أخصائية المحصول بالمركز، والمهندس حسام الفلاح مندوب شركة الشرقية للسكر وعدد من المزارعين.

من ناحية أخرى.. عقدت منظومة تسويق القطن بالبحيرة ، أمس الأربعاء، مزادا لبيع القطن لهذا العام بمقر تسويق القطن بدمنهور، وذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وحضور رئيس هيئة التحكيم و جميع الشركات لشراء الكميات المطروحة والمفروزة تحت إشراف وزارة الزراعة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، و وصل فيه سعر القنطار إلى 5085 جنيهات السعر الأقل، و إلى 5240 جنيهات وهو أعلى سعر لقنطار القطن حتى الآن خلال المزادات التي تم إعلانها ، وهو ما يبشر بالخير الكبير لمزارعي القطن في نطاق محافظة البحيرة هذا العام .

وقال وكيل وزارة الزراعية بالبحيرة، إن المزاد بشرى لمزارعي القطن في محافظة البحيرة، حيث وصل سعر قنطار القطن اليوم إلى 5240 جنيها للقنطار، وهذا أعلى سعر أما أقل سعر فهو 5085 للقنطار فى نفس المزاد، مشيرا إلى أنه تتوالى عمليات طرح الكميات التي جرى تجميعها في مراكز تجميع القطن في مزادات بين الشركات المتنافسة لشرائه.

وتجمع تجار القطن في مركز تسويق القطن بدمنهور بجوار مديرية الأمن القديمة ، بعد أن جرى فرز القطن بواسطة لجنة محايدة ، وجري طرح الكميات الموجودة من القطن في مزاد علني بين الشركات المتنافسة.

وبلغت المساحات المزروعة من القطن في نطاق محافظة البحيرة هذا العام 26446 فدانا، بتقاوي منتقاة وتحت إشراف وزارة الزراعة وذلك لضمان إنتاج وفير ومرضي للفلاح، وأيضا لضمان نمو الاقتصاد الوطني ولما لمحصول القطن المصري من أهمية عالمية.