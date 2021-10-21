الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأنبا فيلوباتير يفتتح بيت مارمرقس للطالبات في أسيوط

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير

افتتح الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، بيت مار مرقس الرسول للطالبات التابع للإيبارشية بمدينة أسيوط بعد استكمال أعمال تجديده.

وفي سياق آخر.. شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرحمانية قبلي، التابعة لإيبارشية دشنا (محافظة قنا)  تدشين معموديتها على اسم القديس يوحنا المعمدان، بيد نيافة الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، وذلك بعد تجديدها.

وكانت الكنائس المصرية قد احتفلت بعيد الصليب،  وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة، ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما.

 وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

وتحتفل الكنائس بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هرقل.

العقيدة المسيحية ايبارشية دشنا الكنائس المصرية إيبارشية أطفيح ايبارشية ابو قرقاص الأنبا فيلوباتير اسقف الايبارشية ايبارشية ابو قرقا كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل نيافة الأنبا فيلوباتير رئيس الملائكة ميخائيل مار مرقس الرسول مرقس الرسول الملائكة ميخائيل

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