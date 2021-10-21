الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل منسق مكتب العلاقات الدولية بـ«بوردو» الفرنسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، البروفيسور مارك لاندرى منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة بوردو الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، واستعراض الأنشطة القائمة حاليًا بين الجامعتين على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، وبحث إمكانية عقد بروتوكولات تعاون علمي جديدة في تخصصات مختلفة خلال الفترة القادمة.

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وأشار “قنصوة”، خلال اللقاء، إلى إمكانية إعداد درجات علميـة مشتركة بيـن الجامعتيـن “dual degree” في الكليات التى تقوم بتدريس برامج باللغة الفرنسية، وهي كليات الآداب والحقوق والتجارة والطب والزراعة.

وناقش إمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية المزمع إنشاؤها قريبًا، وجامعة بوردو للتعاون على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا بين  جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بوردو، بهدف الاتفاق على أوجه التعاون وإنشاء مجموعة من البرامج المتميزة المشتركة بالجامعة الأهلية الوليدة.

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كما رحب “قنصوة” بعرض البروفيسور مارك للتعاون فى مشروع "Imagine"، وذلك لتحفيز المشاركة الطلابية فى مبادرات التوعية المجتمعية والتى تتوافق مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي تسعى إلى توفير مستوى إجتماعى لائق للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصرى بجميع محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاته المشرف على العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة عبير الوكيل مسئول العلاقات الفرانكفونية بمكتب العلاقات الدولية، والدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتورة أميرة زكي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وكان قد استقبل رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، الدكتور عز الدين الدرسي، رئيس جامعة بنغازي الليبية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

جامعة بوردو الفرنسية لبحث سبل التعاون البرامج التعليمية الأنشطة البحثية تعاون علمي

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