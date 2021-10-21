الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 21-10-2021 طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفًا ليلًا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 26 20
طنطا 27 19
شبين الكوم 27 19
دمنهور 26 19
بلطيم 26 20
مطروح 25 18
السلوم 25 16
سيوة 28 17
بورسعيد 27 21
دمياط 27 20
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 27 19
السويس 27 19
العريش 26 21
رفح 26 21
رأس سدر 28 20
نخل 26 16
نويبع 29 22
طابا 26 21
كاترين 25 12
الطور 28 23
شرم الشيخ 30 24
الغردقة 30 24
مرسى علم 31 22
الفيوم 27 19
بنى سويف 27 19
المنيا 27 19
أسيوط 28 19
سوهاج 29 19
قنا 30 19
الأقصر 33 21
أسوان 35 21
إدفو 35 21
أبوسمبل 34 22
الوادى الجديد 33 20
شلاتين 33 20
أبورماد 32 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 30 21.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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