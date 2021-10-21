نيوزيلندا تسجل رقما قياسيا للإصابات بكورونا

سجلت نيوزيلندا رقما قياسيا لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتتخطى عتبة الـ100 حالة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.



وقال نائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون في مؤتمر صحفي إن البلاد سجلت 102 حالة جديدة اليوم الخميس.



وكان الارتفاع القياسي السابق قد بلغ 94 حالة أمس الأول الثلاثاء، وكان أعلى مستوى منذ أبريل 2020.



كما شهد يوم الخميس أسوأ يوم لدخول المستشفيات حيث كان هناك 46 شخصا في المستشفيات بسبب كورونا.



وتلقى نحو 86% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 68% من المقيمين في نيوزيلندا حصلوا على جرعتي تطعيم.



وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.