الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري

تاج الدين
تاج الدين

أكد الدكتورعوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوبائية، أنه قبل نهاية العام الجاري سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا، موضحا أنه تم إعطاء أكثر من 32 مليون جرعة، لـ 21 مليون مواطن جزء منهم حصل على الجرعة الأولى فقط وآخر حصل على الجرعتين والعدد يزداد كل يوم بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.

وأضاف الدكتور تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، قائلًا: "مصر والحمد لله بخير على الرغم من أننا مازلنا في الموجة الرابعة من الجائحة"، مشيرا إلى أن الأمور تسير بحكمة مع كل مكونات الأزمة (الجائحة) والحياة لم تتوقف في مصر مع وجود بعض الاحترازات، كما أن اللقاحات أصبحت متوفرة وهناك إقبال على تلقى اللقاحات من المواطنين، بالإضافة إلى وجود التصنيع المحلي، معربا عن أمله أن تكون الإجراءات الاحترازات أسلوب حياة للحد من أي احتمالية لأي أوبئة أخرى.

وعن منع دخول المواطنين المصالح والمقرات الحكومية دون تلقي لقاح "كورونا"، أوضح د. تاج الدين أن الهدف من ذلك هو حماية المواطنين وضمان سرعة تطعيمهمين من ناحية، وسرعة الانفتاح من ناحية أخرى.

وأكد أن مصر متعتبر من أفضل الدول في أفريقيا من حيث تطعيم مواطنيها وامتلاكها لكافة التطعيمات، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة في أفريقيا لتوفير اللقاحات كشفت عن حصول قارة أفريقيا على أقل من 5 % من احتياجاتها من اللقاح.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والأمراض الوبائية، أن الموجة الرابعة لم تنكسر بعد وأن أعداد الإصابات ليست كثيرة، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة وفتح المدارس والجامعات يدل على نوع من أنواع الانفتاح، فيما نحن نتعامل بكل حرفية مع الجائحة ومعظم الحالات بسيطة ومتوسطة ويتم التعامل معها بكل دقة وفعالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد نقله إلى المستشفى

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

تفاصيل تعرض محمود الخطيب إلى أزمة صحية ونقله إلى المستشفى

تاج الدين: سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري

جونسون يهدد مديرى «فيسبوك» و«تويتر» بعقوبات جنائية فى حملة ضد الكراهية

رويترز: الغارات الجوية الإثيوبية تهدف لإضعاف جبهة تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا