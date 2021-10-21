تاج الدين: سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري

أكد الدكتورعوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوبائية، أنه قبل نهاية العام الجاري سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا، موضحا أنه تم إعطاء أكثر من 32 مليون جرعة، لـ 21 مليون مواطن جزء منهم حصل على الجرعة الأولى فقط وآخر حصل على الجرعتين والعدد يزداد كل يوم بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.

وأضاف الدكتور تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، قائلًا: "مصر والحمد لله بخير على الرغم من أننا مازلنا في الموجة الرابعة من الجائحة"، مشيرا إلى أن الأمور تسير بحكمة مع كل مكونات الأزمة (الجائحة) والحياة لم تتوقف في مصر مع وجود بعض الاحترازات، كما أن اللقاحات أصبحت متوفرة وهناك إقبال على تلقى اللقاحات من المواطنين، بالإضافة إلى وجود التصنيع المحلي، معربا عن أمله أن تكون الإجراءات الاحترازات أسلوب حياة للحد من أي احتمالية لأي أوبئة أخرى.

وعن منع دخول المواطنين المصالح والمقرات الحكومية دون تلقي لقاح "كورونا"، أوضح د. تاج الدين أن الهدف من ذلك هو حماية المواطنين وضمان سرعة تطعيمهمين من ناحية، وسرعة الانفتاح من ناحية أخرى.

وأكد أن مصر متعتبر من أفضل الدول في أفريقيا من حيث تطعيم مواطنيها وامتلاكها لكافة التطعيمات، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة في أفريقيا لتوفير اللقاحات كشفت عن حصول قارة أفريقيا على أقل من 5 % من احتياجاتها من اللقاح.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والأمراض الوبائية، أن الموجة الرابعة لم تنكسر بعد وأن أعداد الإصابات ليست كثيرة، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة وفتح المدارس والجامعات يدل على نوع من أنواع الانفتاح، فيما نحن نتعامل بكل حرفية مع الجائحة ومعظم الحالات بسيطة ومتوسطة ويتم التعامل معها بكل دقة وفعالية.