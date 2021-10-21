تفاصيل تعرض محمود الخطيب إلى أزمة صحية ونقله إلى المستشفى

أعلن النادي الأهلي، عن أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعرض لأزمة صحية طارئة وذلك عقب الانتهاء من الحفل الذي شارك فيه يوم أمس الأربعاء.



ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي:

تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والإشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.