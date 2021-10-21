الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تطور لجانها النوعية إلى منتديات موسعة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطوير اللجان النوعية اتساقًا مع الاستراتيجية الجديدة التي تحذوها تعزيزا لقدرة الكيان على استيعاب الزيادة العددية مع كل توسعة، وتحويلها إلى منتديات تتيح للأعضاء مزيدا من حرية التنقل بين الموضوعات دون قيود الملف الواحد أو التخصص.

وتقوم فلسفة المنتدى على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبون في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول.

وسيكون لكل منتدى فريق عمل ثابت لتسيير أعماله ومهامه ولتنسيق المجموعات التي سوف تنضم للعمل في الموضوعات التي يطلقها المنتدى وضبط إيقاع الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لكل فعالية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

سياسة جديدة لإخراج دفعات من متطوعي التنسيقية

أما بشأن "المنضمون الجدد" للتنسيقية، وضعت معايير جديدة للمنضمين، بحيث تمر عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية.

ويخضع الأعضاء في هذه المرحلة لعدد من التقييمات والتدريبات التي تتيح لهم سرعة الانخراط في دولاب عمل التنسيقية.

وينقسم المنضمون الجدد إلى المنضمين من الحزبيين أو الشباب السياسي، ويتم قبول ترشيحهم من الأحزاب أو من المتقدمين وفقا لمعايير محددة مسبقًا.

 كما يشمل مفهوم «المنضمون الجدد» من متطوعي التنسيقية، بنظام الدفعات ويتم إعداد وتأهيل عدد من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأحزاب سياسية تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما.

 ويتم تحديد شروط القبول بالدفعة وإعداد المنضمين لها من قبل اللجنة المشكلة لإدارة الملف، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

وكانت قد أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اللجان النوعية الاستراتيجية الجديدة الموضوعات المنضمون الجدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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