إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 730414 - 45228225

الهند 452651 - 34108996

البرازيل 603855 - 21664879

المملكة المتحدة 139031 - 8589737

روسيا 435343 - 8094825

تركيا 68025 - 7713130

فرنسا 117355 - 7096043

إيران 124585 - 5821737

الأرجنتين 115738 - 5274766

إسبانيا 87051 - 4990767

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22836 - 2040235

37 ‬‬‬‬- المغرب 14566 - 942779

42 - الأردن 10895 - 844801

46 - الإمارات 2124 - 738959

47 ‬- تونس 25100 - 710953

50 - لبنان 8479 - 634659

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.