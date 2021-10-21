الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تدعو لفرض قيود جديدة وسط ارتفاع حالات كورونا

كورونا فى المملكة
كورونا فى المملكة المتحدة

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن بلاده لن تعيد القيود الآن للمساعدة في الحد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، برغم زيادة الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.


ووضع جاويد المسؤولية على عموم الشعب للحصول على التطعيم والتحلي بالمسؤولية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، لتجنب الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التقييدية في الشتاء. ووجه نداء محذرا من أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس يوميا قد ترتفع إلى 100 ألف حالة.


وقال جاويد في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت اليوم: "لدينا جميعا دور نؤديه. هذه الجائحة لم تنته بعد".


ونوه جاويد بلهجة حذرة في ظل تدهور الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، حيث قال العلماء إن التوقعات مقلقة.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم.
 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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