محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الإنفاق بشارع الأهرام (الهرم) للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، فأنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (۳۷۰م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م).

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام (الهرم) وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من ١٢ صباحا يوم الخميس الموافق ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهي كالأتي:

التحويلة الأولى:

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" تجاه طريق المنصورية المؤدي الى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام (الهرم) عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبري ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية:

حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

وبعد ذلك الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية، ثم السير حتى كوبري العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.



كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .