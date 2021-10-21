الهيئة الأمريكية للأدوية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون»

أعلنت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه"، عن موافقتها على تقديم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من إنتاج شركتي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".



وأشارت الهيئة ، في بيان لها، إلى أنه سوف يُسمح أيضا للأشخاص بالمزج بين الجرعات المعززة .. مشيرة إلى أن جرعة واحدة معززة من شركة "موديرنا" يمكن تلقيها بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي اللقاح الكامل لمن أعمارهم تبدأ من 65 عاما فأكبر.



وأضافت أن هذه الجرعة يمكن إعطاؤها كذلك لمن عمره يبدأ من 18 عاما وحتى 64 عاما إذا كانت هناك مخاطر عالية بالتعرض لفيروس "كورونا".



وأوضحت أنه بالنسبة للجرعة المعززة من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" فيمكن إعطاؤها بعد شهرين على الأقل من تلقي اللقاح الكامل لمن عمره يبدأ من 18 عاما فأكبر.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الخاصة بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الخميس للتصويت بشأن هذه الجرعات المعززة وعندئذ تعلن الدكتورة روتشيل والينسكي رئيسة المراكز التوصيات النهائية بشأن تلقي تلك الجرعات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.