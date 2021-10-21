بعد صدمة الانفصال فى «حكاية على الهامش».. ما هو الأمان الحقيقى؟

استطاع مسلسل "إلا أنا" تصدر التريند، عبر محرك البحث "جوجل"، من جديد، بعد بدء عرض حكاية "على الهامش" والتي تؤدي بها در البطولة النجمة نيرمين الفقى، والفنان صبري فواز، وتناقش الحكاية الجديدة حقوق المرأة بعد الانفصال عن الزوج، ونظرة المجتمع لها، ومعنى الأمان الحقيقي.



ما القصة؟

تدور أحداث المسلسل، الذي يعرض على قناة dmc، حول حياة زوجين وهما الفنان صبري فواز، وهو رجل أعمال شهير، وزوجته الفنانة نرمين الفقي، ولديهما ابن وابنتان، وتبدأ الزوجة بشعورها بخيانة الزوج، من خلال رصد بعض أفعاله الغريبة، حتى استطاعت كشف خيانته لها من أقرب أصدقائها.

ثم يبدأ الزوجان في إتمام إجراءات الانفصال، الأمر الذى يحدث بسرعة، وتجد نرمين الفقي نفسها في الشارع، لا تجد من تلجأ إليه بعد أكثر من ٢٠ سنة زواج، فيدور في ذهن نيرمين الفقي ما هو المعنى الحقيقي للأمان؟ وهو السؤال الذي ينتقل إلى المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو الأمان الحقيقي؟

وحول هذا التساؤل، الذي حير الكثيرين، عبر السوشيل ميديا، تتحدث إلينا، دكتورة نانسي ماهى، خبيرة العلاقات الأسرية، حول المعنى الحقيقي للأمان، قائلة: "الأمان ببساطة، يعني الشعور بالاطمئنان، وعدم تحمل الهموم، والأمان أيضا أن تشعر دائما أن هناك مخرجًا من المشكلات التي تواجهها، وأن تعيش بدون توتر أو خوف"، مضيفة أن الأمان أيضا أن تثق في روتين ثابت لحياتك، ويمكن أن يحاصرك اضطراب الأمان والفزع حينما يحدث خلل أو اهتزاز بالروتين الذي تعيش عليه.



وأضافت خبيرة العلاقات الأسرية، أن المسلسل جرس إنذار، حينما وصف كيف يمكنك الاطمئنان لسنوات لشخص مؤذٍ، بسبب قلة الخبرة أو توهم الأمان، مشيرة إلى أن "الأمان الحقيقي" يكمن في قوة الوعي، والفهم للأمور، وحساب أبعاد حياتك، لتمييز ما هو مصدر الأمان لك والتمسك به.

كيف يمكن أن تؤثر الصدمة على حياتك؟

بعد انفصال نيرمين الفقي عن زوجها صبري فواز، في حكاية "على الهامش" تواجه الزوجة أصعب المشاكل التي تواجه الناس وقت الصدمات، حيث تقول دكتورة نانسي، إن المسلسل عبر عن مشاعر الزوجة بعد الصدمة، من شعور بالاستياء، استفزاز، استنكار لما يحدث، وغيرها من المشاعر المضطربة.

وتوضح أيضا دكتورة نانسي، ازدواجية المعايير، التي يتناولها المسلسل، حيث يمكن أن تجد شخصًا قاسيًا للغاية في المنزل، بينما لينًا ولطيفًا مع شخص آخر، شخص بخيل معك، ولكنه كريم ومسرف مع غيرك، وهذه المشكلات يمكن أن تؤدي إلى الانفصال.

حكاية على الهامش

ويستمر المسلسل في عرض أحداثه المتلاحقة، مع كل حلقة جديدة، وحكاية "على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، من إخراج أحمد شفيق وتأليف يسري الفخراني، ويتضمن المسلسل بطولة مجموعة من الفنانين، نرمين الفقي وصبري فواز وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وغيرهم.