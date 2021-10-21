الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: العلاقات مع مصر والعراق تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة

رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

 أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن العلاقة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق جاءت لتحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن آفاق هذه العلاقة فيما يتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي وتصدير الطاقة هي آفاق كبيرة للغاية ويمكن أن يبنى عليها.


وأوضح الخصاونة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - أن الآلية الثلاثية هي آلية مفتوحة لمن هو مهتم بالدخول والاشتراك فيها وفق قاعدة المزايا النسبية الموجودة عند كل طرف من الأطراف، لافتا إلى أن هذه العلاقة تستطيع أن تتكامل مع العلاقة الثلاثية التي تربط الأردن مع كل من قبرص واليونان، إلى جانب مصر أيضا وعلاقتها الثلاثية مع قبرص واليونان، ومن ثم العلاقة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي.
 

وفيما يخص العلاقات الأردنية الأمريكية، أوضح الخصاونة أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية ممتازة للغاية وتأتي امتدادا لعلاقة استثنائية واستراتيجية وتاريخية بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه العلاقة ساعدت الأردن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم مختلف القضايا الإقليمية والوطنية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.
 

وبخصوص إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده يربطها مع إسرائيل معاهدة سلام .. مشيرا إلى أن العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة محكومة بطبيعة الحال بإطار هذه المعاهدة وستكون محكومة بماهية المنهجية التي تختار الحكومة الإسرائيلية انتهاجها إزاء التعامل مع كثير من القضايا التي تمس المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت في سياق ثنائي أو في سياق إقليمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

الصحة: 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

مصادر بـ«الصحة»: 17 وفاة وإصابة اثنين فى حادث الدائرى الأوسطى

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى

رابطة الأندية تحدد سعرًا موحدًا لتذاكر مباريات الدورى

انطلاق مهرجان «مراكب الشمس» بمشاركة 60 دولة.. 4 نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا