الأردن: العلاقات مع مصر والعراق تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن العلاقة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق جاءت لتحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن آفاق هذه العلاقة فيما يتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي وتصدير الطاقة هي آفاق كبيرة للغاية ويمكن أن يبنى عليها.



وأوضح الخصاونة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - أن الآلية الثلاثية هي آلية مفتوحة لمن هو مهتم بالدخول والاشتراك فيها وفق قاعدة المزايا النسبية الموجودة عند كل طرف من الأطراف، لافتا إلى أن هذه العلاقة تستطيع أن تتكامل مع العلاقة الثلاثية التي تربط الأردن مع كل من قبرص واليونان، إلى جانب مصر أيضا وعلاقتها الثلاثية مع قبرص واليونان، ومن ثم العلاقة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي.



وفيما يخص العلاقات الأردنية الأمريكية، أوضح الخصاونة أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية ممتازة للغاية وتأتي امتدادا لعلاقة استثنائية واستراتيجية وتاريخية بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه العلاقة ساعدت الأردن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم مختلف القضايا الإقليمية والوطنية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.



وبخصوص إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده يربطها مع إسرائيل معاهدة سلام .. مشيرا إلى أن العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة محكومة بطبيعة الحال بإطار هذه المعاهدة وستكون محكومة بماهية المنهجية التي تختار الحكومة الإسرائيلية انتهاجها إزاء التعامل مع كثير من القضايا التي تمس المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت في سياق ثنائي أو في سياق إقليمي.