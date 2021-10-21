أشتية يرحب بتصويت الاتحاد الأوروبى لصالح تقديم المساعدات للفلسطينيين

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بتصويت الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، لصالح مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ووصف أشتية - في بيان صحفي- القرار بأنه بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الابتزاز والتزييف والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن تصويت البرلمان الأوروبي بتقديم 55 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يجدّد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بحتمية نيله حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ويشكّل فشلا كبيرا لمحاولات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بترجمة الأقوال والمواقف الرافضة للاستيطان، لأفعال تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان بجميع أشكاله فورًا.

وأكدت الوزارة - في بيانٍ صحفي- أن المواقف الكلامية التي لا تقترن بالأفعال، لا تصنع سلامًا ولا توفر الحماية لحل الدولتين، مضيفة أنها إذ ترحب بالمواقف الدولية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان ونتائجه الخطيرة على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، إلا إنها تؤكد أن تلك المواقف مجزوءه وغير كافية، ولا تشكل أي ضغط يُذكَر على دولة الاحتلال لإجبارها على الاستماع لها واحترام مواقفها.

وذكرت الوزارة أن "رد الحكومة الإسرائيلية على مواقف الدول خاصة الأمريكية منها، جاء بالإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة" لافتة إلى الاقتحام الاستفزازي الذي مارسته إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، وزئيف إيلكن، وزير الإسكان والبناء للأرض الفلسطينية المحتلة، ولقائهما مع المستوطنين في مستوطنة "نيفو حورون" جنوب غرب رام الله، والإعلان عن بناء 160 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة وتنظيم وترتيب 100 وحدة قائمة.

وأوضحت، أن الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة يأتي بعد أيام معدودة بعد الإعلان عن ثلاثة مخططات استيطانية ضخمة جارٍ العمل على تنفيذها حاليًا لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ولتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مجرد "بانتوستانات" تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي كشكل من أشكال ضم الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع الإدانات الشكلية والرفض الخجول والاعتراضات الشكلية للاستيطان وتتخذها كغطاء للتمادي في ضم الضفة الغربية وإغراقها بالاستيطان، ما يؤدي إلى تقويض تدريجي لفرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".