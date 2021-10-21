رئيس «الشرطة الجزائرية» يدعو لتعزيز آلية التعاون الشرطى الأفريقى للتصدى للجريمة المنظمة

دعا رئيس جهاز الشرطة الجزائرية (المديرية العامة للأمن الوطني) فريد بن الشيخ، رئيس الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الأفريقية (افريبول) على ضرورة تعزيز آلية التعاون الشرطي الأفريقي في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.



جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال الجمعية العامة الرابعة لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، بالجزائر والتي انعقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد (فيديو كونفرانس) لدراسة سبل تعزيز التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وأضاف أن "توسع الجريمة السيبرانية وغسيل الأموال والفساد وكذلك تنقل المجرمين عبر الحدود، سمح بظهور تهديدات أثرت على اقتصاد وأمن البلدان والمواطنين في أفريقيا"، مما يتطلب ضرورة توحيد الجهود وتطوير القدرات الشرطية للاستجابة بفعالية لهذه التحديات.



من جهته، أكد المدير التنفيذي لآلية التعاون الشرطي الأفريقي (أفريبول)، طارق أحمد الشريف، على "أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للتصدي لكل أشكال الجريمة، بما فيها الإرهاب الذي أصبح يتخذ من الفضاء السيبراني وسيلة لمحاولة المساس بأمن الدول والمجتمعات".



يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الأفريقية، هي منظمة تسهل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة الأفريقية بخصوص الجريمة الدولية والإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة في أفريقيا، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الأفريقية وأنشئت يوم 13 ديسمبر 2015 في الجزائر مكونة من قوات الشرطة لـ41 دولة، ومقرها الرئيسي بالجزائر.