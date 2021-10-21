الجزائر تطلق منصة رقمية لإعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق الأخيرة

أعلنت الجزائر، إطلاق منصة رقمية خاصة ببرنامج إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق الأخيرة بهدف تمكين المواطنين وهيئات المجتمع المدني من المشاركة والتطوع في هذا البرنامج.



جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ومتابعة برنامج إعادة تأهيل وإصلاح الأماكن المتضررة من الحرائق، والذي انعقد اليوم بمقر وزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية

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وأوضح مسؤول الوزارة والمكلف بهذه المنصة، سليم ساحي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن هذه الأداة التي تتميز ببساطة استعمالها توفر للزائرين جميع البيانات المتعلقة بعملية التشجير بما في ذلك البلديات والمواقع المعنية بغرض السماح للمتطوعين بالانخراط فيها.



وستسمح هذه المنصة الرقمية بمتابعة حملة التشجير التي ستنطلق في 25 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 21 مارس ٢٠٢٢، حيث يمكن الاطلاع بصفة لحظية وسريعة على عدد الأشجار والمساحات المغروسة طيلة الحملة.



وفي هذا السياق، ثمن ساحي الدور "الكبير" الذي ستلعبه منظمات المجتمع المدني خلال حملة التشجير هذه وذلك بعد إبرام اتفاقيات بين الجمعيات ومحافظات الغابات لكل ولاية.



وأضاف المكلف بالمنصة الرقمية أنه بموجب هذه الاتفاقيات تم تخصيص مساحات للتشجير لكل جمعية مع ضمان عملية متابعة نمو الشجيرات المغروسة إلى أكتوبر المقبل.