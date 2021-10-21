وزير الخارجية الجزائرى: انتخاب «بلحسين» كمفوض التعليم لدى الاتحاد الأفريقى انتصار مستحق

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن انتخاب الدكتور محمد بلحسين، في منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الأفريقي يعكس احترام الدول الأفريقية للجزائر.

وأوضح «لعمامرة» - خلال استقباله بلحسين، بمقر ديوان وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الأربعاء- أن فوز الدكتور بلحسين بمنصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار "في الانتخابات التي تمت أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، كان انتصارًا مستحقًا جدًا؛ لأنه كان أفضل المرشحين و تحصل على نتيجة كبيرة تعكس احترام الدول الأفريقية للجزائر، رئيسًا و شعبًا و حكومة".



وأضاف أن هذا الانتصار "يعكس كذلك اعترافًا شاملًا وكاملًا بكفاءات وخصال الدكتور محمد بلحسين، والذي رشحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لهذا المنصب، وقامت الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الدبلوماسي المطلوب من أجل الترويج والعمل على جمع التأييدات للوصول إلى نسبة أغلبية الثلثين من عضوية الاتحاد الأفريقي صوتوا لصالحه في اقتراع سري".



وأشاد وزير الخارجية الجزائري بالعمل والمجهودات التي قام بها وأنجزها بلحسين على الساحة الجزائرية وكذلك عمله في السابق في إطار المنظمات الدولية.



وهنأ رمطان لعمامرة، باسم الرئيس تبون وباسم الحكومة ونيابة عن الدبلوماسية الجزائرية الدكتور بلحسين على هذا النجاح الكبير، مؤكدًا على أن الجزائر كعضو ناشط في الاتحاد الأفريقي ستكون إلى جانبه لمساعدته على النجاح في تسييره لبرامج وأنشطة هذا القطاع الكبير والمهم والحيوي من أنشطة الاتحاد الأفريقي.



وشغل الدكتور بلحسين عدة مناصب على الصعيدين الدولي والوطني، منها مستشار دولي في الصحة العمومية، وعضو اللجنة الوطنية الجزائرية لمتابعة تفشي وباء كورونا، ويحظى بصيت كبير على الساحة القارية نظير جهوده في مكافحة وباء إيبولا.