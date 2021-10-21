«التضامن» تعلن شروط منح قروض الحضانات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ العمل على التوسع فى عدد الحضانات خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أنه جارٍ فتح حوالي 7 آلاف حضانة خلال الفترة القادمة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن منح تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تحت رعاية متخصصة وفقا لمعايير الجودة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.



وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم منح القرض من 21 عامًا إلى 60 عامًا.



وأكدت أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه.



مدة السداد



4 سنوات كحد أقصى

الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على القرض

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

-إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة.

-الحضانات القائمة.

-صورة شهادة المؤهل للعميل.

-دراسة جدوى استرشاديه للمشروع.

-عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول من الزملاء بفروع البنك.

-الاستعلام الائتماني I-SCORE للعميل والضامن على الا يقل التقييم الائتمانى عن جيد.

-عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة القرض موثق من الشهر العقارى.

تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو ( تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص).

-إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

-تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع.

-التوقيع على شيكات بنكية بقيمة الأقساط ويتم الإعفاء من هذا.

-البند حال توفر ضامن موظف حكومى أو معاش أو بضمان أوعية ادخارية أو باستثناء من اللجنة المركزية للائتمان.

-صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 أشهر بعدم صدور أحكام جنائية.