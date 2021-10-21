الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن شروط منح قروض الحضانات

حضانات
حضانات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ العمل على التوسع فى عدد الحضانات خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أنه جارٍ فتح حوالي 7 آلاف حضانة خلال الفترة القادمة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن منح تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تحت رعاية متخصصة وفقا لمعايير الجودة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم منح القرض من 21 عامًا إلى 60 عامًا.
 

وأكدت أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه. 
 
مدة السداد
 
4 سنوات كحد أقصى

الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على القرض

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

-إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة.

-الحضانات القائمة.

-صورة شهادة المؤهل للعميل.

-دراسة جدوى استرشاديه للمشروع.

-عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول من الزملاء بفروع البنك. 

-الاستعلام الائتماني I-SCORE للعميل والضامن على الا يقل التقييم الائتمانى عن جيد.

-عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة القرض موثق من الشهر العقارى.

تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو ( تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص).

-إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

-تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع.

-التوقيع على شيكات بنكية بقيمة الأقساط ويتم الإعفاء من هذا.

-البند حال توفر ضامن موظف حكومى أو معاش أو بضمان أوعية ادخارية أو باستثناء من اللجنة المركزية للائتمان.

-صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 أشهر بعدم صدور أحكام جنائية.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي حضانات وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماع بطاقة الرقم القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مبروك عطية يدافع عن رجل عذب زوجته: أكيد استفزته

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

فى موعد أقصاه 30 أكتوبر.. «التضامن» تعلن عن منحة الأردو للحد من الفقر

تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد نقله إلى المستشفى

285347 وفاة بكورونا فى المكسيك

تفاصيل تعرض محمود الخطيب إلى أزمة صحية ونقله إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا