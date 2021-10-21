مواعيد القطارات المكيفة والمميزة اليوم الخميس 21-10-2021

جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية، حيث نستعرض معكم جميع مواعيد رحلات القطارات، ببن مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة التطوير الحالية بالهيئة القومية للسكك الحديدية، التي تتضمن تحديث الجرارات وعربات القطارات والإشارات، وحجز التذاكر ومعرفة المقاعد المتاحة، ووضع جدول مواعيد القطارات بصفة يومية، لراحة المسافرين والركاب.

جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية

بالإضافة إلى ما سبق، تقوم الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتوفير مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جميع الخطوط، يوميًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وكذلك تطبيق خاص على التليفون المحمول، منعًا لتزاحم الركاب في المحطات، خاصة مع استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية

ينطلق قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحًا.

يتحرك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحًا.

رحلة قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر الساعة 8.00 صباحًا.

موعد قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية الساعة 8.15 صباحا.

يتحرك قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

ينطلق قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

قيام قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIPمباشر الساعة 2 ظهرًا.

رحلة قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية الساعة 2.25 ظهرًا.

موعد قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 3 بعد الظهر.

يتحرك قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3.20 بعد الظهر.

موعد قيام قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4 عصرًا.

رحلة قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5.20 عصرًا.

موعد قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 6 مساء.

يتحرك قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7 مساء.

مواعيد القطارات مختلط " مكيف ومميز" من الإسكندرية إلى القاهرة

يتحرك قيام قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة تمام الساعة 6.00 صباحًا.

يتحرك رحلة قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIPمباشر الساعة 7.00 صباحًا.

موعد قيام قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIPمباشر الساعة 8.00 صباحًا.

قيام قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحًا.

موعد قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحًا.

قيام قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 1 ظهرًا.

يتحرك قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIPمباشر الساعة 2 ظهرًا.

موعد قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر.

قيام قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز الساعة 5،20 ظهرًا.

رحلة قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة الساعة 6 مساء.

موعد قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.

يتحرك قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة الساعة 8.20 مساء.

رحلة قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة الساعة 3.25 ظهرًا.

موعد قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3.30 ظهرًا.

رحلة قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان الساعة 5 عصرًا.

موعد قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء.

يتحرك قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 8 مساء

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.

موعد قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP من القاهرة الساعة 8.30 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة خط "المنصورة دمياط القاهرة"

موعد قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مكيف ومميز الساعة 05.35 صباحًا.

قيام قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مكيف و مميز الساعة 06.25 صباحًا.

يتحرك قطار رقم 334 المنصورة القاهرة في تمام الساعة 07.10 صباحًا.

موعد قطار رقم 964 دمياط القاهرة الساعة 07.35 صباحًا.

قيام قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة الساعة 08.30 صباحًا.

موعد قيام قطار رقم 966 دمياط القاهرة الساعة 3.07 بعد الظهر.

رحلة قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط الساعة 17.45 بعد الظهر.

مواعيد رحلات القطارات المكيفة من القاهرة إلى الوجه القبلى

ينطلق قطار رقم 1902 القاهرة أسوان تمام الساعة 12،20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIPمن القاهرة الساعة 01.10 صباحًا.

يتحرك قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIPالساعة 06.30 صباحًا.

رحلة قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP الساعة 08.00 صباحًا.

يتحرك قطار رقم 2010 القاهرة أسوان فى الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.