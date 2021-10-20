الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يواجه الفكر المتشدد باحتفالية لإحياء ذكرى مولد النبى

احتفالية مرصد الأزهر
احتفالية مرصد الأزهر

احتفى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم، عبر البث المباشر وبشكل عملي؛ بذكرى المولد النبوي الشريف؛ لتأكيد صحة الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، وحضر الحفل لفيف من قيادات الأزهر وعلى رأسهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكتروني، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

في بداية الحفل الذي تم إطلاقه من داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاحتفاء بذكرى مولد رسول الإنسانية ليس بالحدث العابر، ولكنه ضرورة حياتية ينبغي أن يكون مقرونًا بالنتائج التي ترتبت على مولده وبعثته، وحالة التغيير والتغير التي حدثت للعالم منذ أن شرف الله هذا الكون بمولد رسوله الكريم.

أضاف نظير أن العالم قبل مولد النبي كان يُنظر إليه على أنه أشبه بقطيع من الذئاب يعتدى القوى فيه على الضعيف، وكانت البشرية أبعد ما تكون عن الرشد حتى بُعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم به الله نعمته على البشرية جمعاء، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى رسول الإنسانية هو تذكير للعالم بهذه المناسبة التي غيرت حالته من البغي إلى العدل والأمن والأمان، ومن الظلام إلى النور.

وعن مكان الاحتفاء، أوضح أمين مجمع البحوث، أننا نحتفي بهذه الذكرى من داخل الأزهر الشريف -قلعة العلم - للتذكير بأن دعوة رسول الله قامت على العلم، وهدفت إلى العلم، وكانت بدايتها "اقرأ"، كما أن الاحتفاء بمقر الأزهر بمثابة رد عملي سدًا للأراجيف والأقاويل الباطلة التي جعلت من الاحتفاء بذكرى مولده العطرة بدعة.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الاحتفاء بذكرى مولد رسول مولد النبي الكريم الأمين العام لهيئة كبار العلماء القرآن الكريم أسامة الحديدي

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