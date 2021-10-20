الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشريف يعلن دعم نقابة الأشراف ومنتسبيها لجهود الرئيس السيسى

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، دعمًا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مرحلة بناء الوعي. 

وجدد نقيب الأشراف دعمه للرئيس السيسي لمواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، مؤكدًا أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

وقال الشريف في ختام احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

وأكد أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعله يدعو جميع أبناء الشعب المصري العظيم، للوقوف صفًا واحدًا والالتفاف حول قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "إن أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة".

نقابة الأشراف مؤسسات الدولة الوطنية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة بناء الوعي المولد النبوي الشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي درع خاتم النبوة

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