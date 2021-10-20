جارٍ إرسال كلمة السر.. نرصد استعدادات الحكومة لنقل موظفيها للعاصمة الإدارية

تكثف الحكومة استعدادتها لبدء نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية على أحدث النظم العالمية، وإخضاع الموظفين لدورات تدريبية فى مختلف التخصصات؛ بهدف تحسين بيئة العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مؤخرًا، دشن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة د. صالح الشيخ، تطبيقًا إلكترونيًا يختص بترتيب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، ويستعرض "الدستور" فى الإنفوجراف الآتى أبرز المعلومات عن التطبيق الجديد:

كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإطلاق تطبيق إلكترونى لتسهيل عملية التقديم للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جارٍ إرسال الرابط وكلمة السر لجميع الموظفين المنتقلين، لملء الاستمارة المعدة لذلك.

تشمل الاستمارة أسئلة بشأن رغبة الموظف فى الحصول على وحدة سكنية أو بدل نقدى.

تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات.

تم إعداد كارت تدريبى لكل موظف يثبت تقدمه فى الجدارات السلوكية.

يجرى تنفيذ خطة لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال.

تتضمن برامج التدريب حزمًا تخصصية تشمل: الموارد البشرية - التعاقدات – الشئون القانونية.

تتضمن أيضًا تدريبات عملية على استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الجديدة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وانتهى الجهاز من تدريب أكثر من 50 ألف موظف حتى نهاية النصف الأول من 2021.

الانتهاء من رقمنة 9 ملايين مستند ورقي، إلى جانب بدء عمل منظومة التراسل المؤسسي الرقمي بين الجهاز وعدد من الوحدات بالجهاز الإداري للدولة.

هناك أكثر من 40 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية.

من المقرر أن يبدأ انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية فى الربع الأخير من العام الحالي 2021.