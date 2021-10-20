الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أخلاق الرسول.. أسوان تحتفى بذكرى المولد النبوى الشريف (صور)

صورة من العرض
صورة من العرض

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسوان، بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

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وعقدت محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول (ص)" ألقاها الشيخ حسن عبدالسيد إمام وخطيب أشار فيها إلى أن رسول الله عرف وسط أهله وقبيلته بأخلاقه السامية وصدقه وأمانته، واصطفاه الله عز وجل لينزل عليه الوحي ويدعو للدين الإسلامي الحنيف، ليكون النبي الأشرف خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أنه أول من طبق قواعد القرآن الكريم على نفسه قولًا وفعلًا، ليكون نبراسًا للعالمين، كما تميز بمعاملته الطيبة لزوجاته، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بقصيدة "يثرب النور" لحسنى الاتلاتى، وعبدالباسط عبدالحميد "يا عاشقين النبى"، بجانب ورشة فنية "عروسة المولد" للفنانات يارا محمود ومنى يونس وفاطمة علوانى باستخدام ورق الفوم والكريشة، معرض منتجات أسواني. 

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وقدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة علاء عبدالمجيد قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "بالمشيئة، الله على رسول الله، من مكة للمدينة،  قمر"، وغنت فرقة كورال العقاد بقيادة أحمد موسى "المسك فاح، اللهم صلى وسلم، كما قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء مجموعة من الأغانى "صلى على النبى، أول كلامى، إيه العمل يا أحمد، المسك فاح"، يا مغرمين بالنبى، وقدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية عدة أغانٍ منها "ماشى بنور الله، قل ادعو الله، لجل النبى، الله الواحد الصمد، ولما بذكر اسمك، عليك سلام الله، يا سيد الخلق، وفى الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد مجموعة من التواشيح والمديح النبوية منها "الهاشم العربى، تقول آمنة، ناديت من هذا، ولد المشرف، ابشرى بالغالى، يا آمنة بشراكِ، قمر.

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إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالات المولد النبوي الشريف ثقافة أسوان أخلاق الرسول

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